Resmi Diluncurkan, Ini Logo dan Tema HUT Ke-79 Kemerdekaan RI

JAKARTA - Istana meluncurkan logo peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, Senin (24/6/2024).

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya luncurkan logo HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia," kata Kasetpres Heru Budi Hartono dalam jumpa pers di Wisma Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Heru menjelaskan bahwa pemilihan logo tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta asosiasi desainer grafis Indonesia.

"Dan saya ucapkan terimakasih dari ADGI yang telah menyiapkan logo-logo ini. Untuk tahun ini logo yang dipilih hasil karya Mba Inggrid," kata Heru.

Dalam kesempatan yang sama, Heru turut juga meluncurkan tema HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Temanya yakni Nusantara Baru Indonesia Maju.

"Tema ini dipilih untuk menggambarkan transisi. Bukan hanya transisi kepindahan ibu kota negara tapi juga transisi yang berikutnya kepemimpinan bangsa dan negara kita," kata Heru.

Dikesempatan yang sama, Inggrid merasa bersyukur karyanya digunakan untuk logo HUT ke 79 Kemerdekaan RI. Menurutnya hal tersebut merupakan mimpi yang menjadi kenyataan.