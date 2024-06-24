Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harganas 2024 Digelar di Kota Semarang, 10 Ribu Peserta Hadir dari Seluruh Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |20:23 WIB
Harganas 2024 Digelar di Kota Semarang, 10 Ribu Peserta Hadir dari Seluruh Indonesia
Perayaan Harganas 2024 digelar di Kota Semarang. (Foto: dok Pemkot Semarang)
A
A
A

SEMARANG - Perayaan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-31 menyajikan berbagai kegiatan menarik selama sepekan di Kota Semarang.

Panitia Harganas 2024 Kota Semarang Hernowo Budi Luhur mengatakan, kegiatan kali ini menargetkan setidaknya 10 ribu peserta yang hadir dari seluruh Indonesia.

Mereka, kata Hernowo, akan mengikuti serangkaian acara yang digelar di beberapa lokasi di Ibu Kota Jawa Tengah. "Semua sudah dirapatkan, sudah kami siapkan," tutur Hernowo yang juga merupakan Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Semarang.

"Kami tangkap peluang yang ada. Mulai dari destinasi wisata. Bu Wali sudah 'ngendikan' untuk ditata, dipercantik, termasuk menyiapkan feeder atau bus," katanya.

Nantinya, imbuhnya, bus tingkat Si Denok, Si Kuncung, dan Si Kenang akan dioperasikan untuk berkeliling ke destinasi wisata di perayaan Harganas. "Begitu perhatiannya bu Wali, bahkan di hotel-hotel kami minta ada UMKM souvenir atau batik khas Semarang agar bisa jadi buah tangan para tamu," ucapnya.

Ia melanjutkan, selama sepekan ini, berbagai kegiatan perayaan Harganas akan terlaksana di berbagai lokasi di Kota Semarang.

Kegiatan Harganas ke-31 diawali dengan kegiatan Fun Walk (jalan santai) yang berlangsung pada Minggu, 23 Juni dengan melibatkan 5.000 masyarakat dari seluruh Jawa Tengah.

Pada Selasa, 25 Juni akan digelar grand final apresiasi ASN BKKBN Keren dan BerAKHLAK tahun 2024, sekaligus launching Logo ASN BKKBN Keren di Hotel PO Kota Semarang yang dihadiri lebih dari 200 undangan.

      
