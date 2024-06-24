Seleksi Paskibraka 2024 Selesai, BPIP: Terima Kasih atas Kerja Keras dan Dedikasinya

JAKARTA – Proses rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Hasil verifikasi calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 telah disampaikan kepada seluruh panitia seleksi tingkat provinsi pada Jumat, 21 Juni 2024.

Kepala Badan Pembinaan Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia seleksi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, atas kerja keras dan dedikasi mereka selama proses rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka tahun 2024.

"BPIP senantiasa berupaya agar pembentukan Paskibraka setiap tahunnya semakin baik, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh putera-puteri terbaik bangsa, untuk menjadi Paskibraka, dengan standarisasi pembentukan Paskibraka yang ditetapkan BPIP," ujar Yudian Wahyudi dalam siaran persnya, Senin(24/6/2024).

Yudian menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022, Program Paskibraka bertujuan untuk mengkader calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. "Pembentukan Paskibraka adalah proses manajemen talenta nasional dari putera-putri terbaik bangsa, yang diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin Indonesia di berbagai bidang yang berkarakter Pancasila," imbuhnya.

Selain itu, Yudian mengajak seluruh tokoh, pejabat, orangtua, dan masyarakat untuk bersama-sama memberikan pemahaman karakter calon pemimpin yang ber-Pancasila. "Marilah kita bersama-sama memberikan contoh kepada anak-anak kita, untuk meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau kelompok," ujar Yudian.

Sementara Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina, yang juga Pengarah Program Paskibraka, menjelaskan, proses pembentukan Paskibraka dilaksanakan secara berjenjang. Sejak proses di tingkat kabupaten/kota, BPIP telah memantau pelaksanaan rekrutmen dan seleksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan BPIP.

Pada tingkat provinsi, panitia seleksi pusat hadir di 38 provinsi untuk memastikan proses rekrutmen dan seleksi berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disampaikan BPIP kepada panitia seleksi di tingkat daerah. Kemudian, untuk memastikan kualitas calon Paskibraka tingkat pusat, mulai tahun 2024, verifikasi calon Paskibraka tingkat pusat dilaksanakan terpusat di Jakarta.

"Berdasarkan hasil seleksi pada tingkat provinsi, panitia seleksi tingkat provinsi melaksanakan pemeriksaan kesehatan awal kepada 4 orang (2 pasang) calon Paskibraka sesuai urutan peringkat tertinggi di provinsi," ujarnya.

Hasil pemeriksaan ini kemudian dikirim ke panitia pusat untuk verifikasi awal. Jika ada kriteria yang tidak terpenuhi, calon tersebut akan diganti dengan peringkat berikutnya.

Setelah pemeriksaan awal, calon Paskibraka dari setiap provinsi akan mengikuti verifikasi di Jakarta, yang dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan lebih ketat oleh dokter spesialis dan psikolog. Panitia seleksi pusat kemudian menentukan calon Paskibraka terpilih dari setiap provinsi yang akan bertugas di tingkat pusat serta cadangan yang akan bertugas di provinsi.

"Penentuan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan cadangan calon Paskibraka tingkat pusat yang bertugas di provinsi, dilaksanakan sesuai peringkat hasil verifikasi tingkat pusat. Panitia melaksanakan penentuan calon Paskibraka tingkat pusat secara objektif, berdasarkan peringkat hasil verifikasi sesuai persyaratan/kriteria yang telah ditetapkan," kata Rima.