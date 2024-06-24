Wapres Maruf Minta KPI Kawal Pilkada Serentak 2024

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), untuk mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

“Dalam momentum Pilkada serentak bulan November mendatang, Saya harap KPI, KPID, dan penyelenggara televisi dan radio dapat memberikan edukasi pelaksanaan dan perkembangan hasil Pilkada melalui siaran yang baik positif dan netral,” ujar Wapres dalam sambutannya pada Rakornas KPI di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten, Senin (24/6/2024).

Sebelumnya, Wapres juga mengucapkan terima kasih kepada KPI dan seluruh lembaga penyiaran yang telah berdedikasi menjaga kualitas penyiaran di Indonesia termasuk dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu sehingga berjalan tertib dan lancar.

Pada kesempatan itu, Wapres menitipkan beberapa pesan yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut KPI. Dia ingin agar KPI kawal dan laksanakan pengawasan penyiaran dengan mengacu pada pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS).

“Pastikan masukkan masyarakat atas program penyiaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat dapat ditindaklanjuti," tuturnya.

Wapres juga meminta agar KPU terus tingkatkan dan masifkan sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang pentingnya mendapatkan informasi yang sehat dan bermanfaat.

“Hal ini penting agar masyarakat terhindar dan terlindungi dari berita bohong daripada berita hoaks,” sambungnya.