HOME NEWS NASIONAL

Bahas Isu Terkini, BKSAP DPR Lakukan Pertemuan dengan Parlemen Eropa

Awaludin , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |22:37 WIB
Bahas Isu Terkini, BKSAP DPR Lakukan Pertemuan dengan Parlemen Eropa
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana melakukan pertemuan dengan Director of the European Parliament in ASEAN, Antoine Ripoll di Gedung DPR RI, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, banyak isu dibahas terutama peningkatan kerja sama bidang perdagangan, ekonomi, transisi energi dan investasi hijau.

"Dalam pertemuan itu kita membahas berbagai isu, termasuk bagaimana Parlemen Uni Eropa terus meningkatkan kerja sama dengan Parlemen Indonesia untuk memperkuat first track diplomasi yang dilakukan pemerintah," kata Putu melalui keterangannya, Senin (24/6/2024).

Putu mengaku, Parlemen Indonesia sempat diundang oleh parlemen eropa untuk membahas salah satunya mengenai isu trade di Strasbourg, Prancis dalam The 12th EU-Indonesia inter-Parliamentary Meeting. Mengenai isu perdagangan dan investasi ini Putu mendorong agar segera kedua parliament mendorong pemerintahannya untuk mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia- European Union CEPA untuk membuat suatu legasi bersama demi keuntungan kedua bangsa serta kawasan.

Dan pertemuan dalam konferensi Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PCWTO) di Abu Dhabi awal tahun ini, Putu memastikan pentingnya kerjasama antar bangsa dalam mengawal pencapaian SDGs dalam pembangunan kerjasama segala bidang baik perdagangan, ekonomi dan investasi, juga peran uni eropa untuk mendorong dan mendukung hilirisasi dan upaya negara produsen untuk mengeksport barang jadi demi memberikan nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara inklusif dan komitmen menjaga lingkungan hijau.

 BKSAP DPR dan Parlemen Eropa

"Memang kita selalu menyuarakan tentang bagaimana agar hubungan kita dengan Parlemen Eropa harus terus memastikan dan mengakselerasi komitmen bersama dalam mencapai kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA); peran kedua parliament begitu besar untuk memastikan terwujudnya I-EU CEPA ini sehingga berbagai manfaat akan didapatkan kedua bangsa dan masyarakatnya. Saatnya membuka mata hati daripada hanya terfokus kepada perbedaan dan permasalahan, saatnya parlemen kedua pihak mengakselerasi dan memastikan pemerintah masing-masing mengakselerasi terwujudnya perjanjian ini untuk keuntungan kedua belah pihak," ujarnya.

Maka dari itu, Putu berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mewujudkan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa sebelum berakhir masa jabatannya pada Oktober 2024. Sebab, kata dia, saat ini negosiasinya cukup signifikan dilakukan demi legasi yang diwariskan kedepan untuk kesejahteraan kedua belah pihak.

"Kita berharap sebelum akhir tahun ini atau sebelum berakhirnya masa Pemerintahan Pak Jokowi, Comprehensive Economic Partnership Agreement ini dapat terwujud antara Indonesia dan Uni Eropa. Karena memang komitmen itu sangat ingin wujudkan oleh kedua parlemen dan kita terus aktif berperan dalam mendorong negosiasi perundingan yang pada prinsipnya mendukung kedua belah pihak. Kami terus menunggu sehingga ratifikasi bisa dilakukan kedua parlemen," jelas dia.

Topik Artikel :
Parlemen Eropa DPR RI BKSAP DPR
