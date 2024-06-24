Gempa M3,6 Guncang Luwu Timur Sulsel, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,6 mengguncang wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Senin (24/6/2024) sekira pukul 22.14 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.25 Lintang Selatan - 120.86 Bujur Timur. Pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Mag:3.6, 24-Jun-2024 22:14:51WIB, Lok:2.25LS, 120.86BT (50 km BaratLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)