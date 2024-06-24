Kronologi Konser di Pasar Kemis Rusuh hingga Penonton Bakar Panggung

TANGERANG - Konser di Lapangan Kebeng, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, berakhir rusuh setelah dua band penampil gagal manggung dalam gelaran acara tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, dua band yang gagal manggung itu adalah band pop Jawa, NDX dan Guyon Waton.

Kronologi rusuhnya pertunjukan konser musik itu bermula saat band NDX dan Guyon Waton tak kunjung tampil. Alhasil penonton pun protes yang berujung rusuh hingga membakar sejumlah fasilitas di atas panggung.

Kapolsek Pasar Kemis, AKP Ucu Nuryandi membenarkan kejadian rusuhnya konser di Lapangan Kebeng, Pasar Kemis, Tangerang, Minggu (23/6/2024) malam.

Ucu mengatakan, kejadian bermula saat penonton kecewa karena band favoritnya tak jadi manggung lantaran panitia yang belum melunasi pembayaran terhadap NDX dan Guyon Waton.

"Betul (kerusuhan di konser) penonton kecewa karena pertunjukan sampai jamnya tidak dimulai. Informasi artis belum lunas dibayar," kata Ucu saat dihubungi,

Ucu mengungkapkan saat ini kondisi di Lapangan Kebeng sudah kondusif dan aman. "Sudah kosong lapangan," katanya.