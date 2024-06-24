Meriahkan Ulang Tahun Jakarta, Begini Penampakan Jakarta Light Festival di Kota Tua

JAKARTA - Kawasan wisata Kota Tua Jakarta menyelenggarakan Jakarta Light Festival dalam rangka memeriahkan HUT ke-597 DKI Jakarta.

Jakarta Light Festival diselenggarakan dalam dua hari mulai tanggal 22 - 23 Juni di kawasan Kota Tua Jakarta. Acara tersebut menampilkan pameran laser yang disorot kearah gedung Gouvernourskantoor dengan berbagai bentuk gambar.

Pantauan MNC Portal di Lokasi, Minggu (23/6/2024) malam, masyarakat terlihat cukup antusias menyaksikan acara Light Festival. Pengunjung cukup ramai yang duduk lesehan dihalaman gedung Gouvernourskantoor menyaksikan acara tersebut.

Berbagai gambar dibentuk dengan memadukan komposisi warna cahaya yang disorot ke gedung Gouvernourskantoor. Gambar-gambar tersebut dikontribusikan dari beberapa komunitas atau universitas.

Sekedar informasi tambahan, mengutip akun instagram resmi @jakartalightfestival, Jakarta Light Festival merupakan perayaan cahaya yang menggabungkan pesona modernitas dengan warisan budaya yang kaya di Tua Jakarta.