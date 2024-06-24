Usung Sohibul Iman di Pilgub Jakarta, PKS: Partai yang Baik Percaya dengan Kadernya

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menjelaskan alasan di balik pengusungan Sohibul Iman maju sebagai bakal calon Gubernur di Pilgub Jakarta.

"Partai yang baik percaya dengan kadernya. PKS partai kader, karena itu wajar PKS mengajukan kadernya maju Cagub," ujar Mardani saat dihubungi MNC Portal, Minggu (23/5/2024)

Lebih lanjut, Mardani menjelaskan bahwa pencalon Sohibul Iman sebagai Balon Gubernur Jakarta ini diharapkan mampu menggairahkan kader di daerah untuk memenangkan kontestasi di daerahnya masing-masing.

"Keputusan ini akan membakar semangat kader di seluruh Indonesia untuk bergerak memenangkan Pilkada bukan hanya di Jakarta tapi juga di semua daerah," sambungnya.

Meski saat ini PKS telah memiliki nama untuk diusung dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta, Mardani menyebut partainya masih terbuka untuk berkoalisi dengan partai lainnya.