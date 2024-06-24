Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PKS Usung Sohibul Iman di Pilgub Jakarta, Akankah Anies Merapat ke PDIP dan Gerindra?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |05:35 WIB
PKS Usung Sohibul Iman di Pilgub Jakarta, Akankah Anies Merapat ke PDIP dan Gerindra?
Anies Baswedan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman sebagai kandidat bakal calon gubernur Jakarta pada Pilkada serentak 2024.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menjelaskan pengusungan Sohibul Iman maju sebagai kontestan politik pada Pilgub Jakarta merupakan bentuk kepercayaan partai terhadap kadernya. Terlepas, pada akhirnya akan berkoalisi dengan partai lainnya sebagai pasangan calon.

"Partai yang baik percaya dengan kadernya. PKS partai kader, karena itu wajar PKS mengajukan kadernya maju Cagub (calon gubernur)," ujar Mardani saat dihubungi MNC Portal, Minggu (23/5/2024).

Lebih lanjut, Mardani menjelaskan pengusungan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta ini diharapkan mampu menggairahkan kader-kader di daerah untuk memenangkan kontestasi di daerahnya masing-masing.

"Keputusan ini akan membakar semangat kader di seluruh Indonesia untuk bergerak memenangkan Pilkada bukan hanya di Jakarta tapi juga di semua daerah," sambungnya.

Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar menanggapi soal pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang siap untuk bertemu Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilgub Jakarta.

"Semua tokoh politik sekarang ramai-ramai ingin bertemu dengan Pak Prabowo, itu adalah hal yang wajar dan biasa saja. Apalagi tokoh politik yang sedang 'mengejar' jabatan politik sebagai kepala daerah seperti Mas Anies," sambungnya.

Dahnil Azhar mengaku hingga saat ini memang banyak tokoh - tokoh yang hendak menemui Prabowo Subianto, terlebih pasca terpilih menjadi Presiden bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

"Masih banyak sekali list yang ingin bertemu dengan Pak Prabowo, jadi harus sabar menunggu antreannya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039455/anies_dan_ridwan_kamil-guEM_large.jpg
Survei Indikator: Ridwan Kamil Lebih Kompetitif Lawan Anies di Pilgub Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039121/kpu_verifikasi_calon_independen_pilgub_dki_jakarta-9n7j_large.JPG
Jumlah Dukungan Pasangan Dharma-Kun Tidak Memenuhi Syarat Pilgub DKI, KPU Beri Waktu Perbaikan 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038595/pdip-dan-pkb-bentuk-forum-khusus-pilkada-bangun-koalisi-di-jakarta-hingga-jatim-UxOFpxoik8.jpg
PDIP dan PKB Bentuk Forum Khusus Pilkada, Bangun Koalisi di Jakarta hingga Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038590/lewat-pantun-pks-ajak-cak-imin-dan-pkb-dukung-anies-sohibul-iman-di-pilgub-dki-peMR6dntJR.jpg
Lewat Pantun, PKS Ajak Cak Imin dan PKB Dukung Anies-Sohibul Iman di Pilgub DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038043/anies-baswedan-belum-ada-lawan-di-pilgub-jakarta-2024-GnriRYYlyG.jpg
Anies Baswedan Belum Ada Lawan di Pilgub Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037964/kantongi-dukungan-nasdem-anies-akui-surya-paloh-selipkan-pesan-untuk-jakarta-KY3J65q2rO.jpg
Kantongi Dukungan NasDem, Anies Akui Surya Paloh Selipkan Pesan untuk Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement