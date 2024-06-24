PKS Usung Sohibul Iman di Pilgub Jakarta, Akankah Anies Merapat ke PDIP dan Gerindra?

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman sebagai kandidat bakal calon gubernur Jakarta pada Pilkada serentak 2024.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menjelaskan pengusungan Sohibul Iman maju sebagai kontestan politik pada Pilgub Jakarta merupakan bentuk kepercayaan partai terhadap kadernya. Terlepas, pada akhirnya akan berkoalisi dengan partai lainnya sebagai pasangan calon.

"Partai yang baik percaya dengan kadernya. PKS partai kader, karena itu wajar PKS mengajukan kadernya maju Cagub (calon gubernur)," ujar Mardani saat dihubungi MNC Portal, Minggu (23/5/2024).

BACA JUGA: Perang Kakak Beradik Setelah Kematian Pendiri Mataram Panembahan Senopati

Lebih lanjut, Mardani menjelaskan pengusungan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta ini diharapkan mampu menggairahkan kader-kader di daerah untuk memenangkan kontestasi di daerahnya masing-masing.

"Keputusan ini akan membakar semangat kader di seluruh Indonesia untuk bergerak memenangkan Pilkada bukan hanya di Jakarta tapi juga di semua daerah," sambungnya.

Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar menanggapi soal pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang siap untuk bertemu Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilgub Jakarta.

"Semua tokoh politik sekarang ramai-ramai ingin bertemu dengan Pak Prabowo, itu adalah hal yang wajar dan biasa saja. Apalagi tokoh politik yang sedang 'mengejar' jabatan politik sebagai kepala daerah seperti Mas Anies," sambungnya.

Dahnil Azhar mengaku hingga saat ini memang banyak tokoh - tokoh yang hendak menemui Prabowo Subianto, terlebih pasca terpilih menjadi Presiden bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

"Masih banyak sekali list yang ingin bertemu dengan Pak Prabowo, jadi harus sabar menunggu antreannya," sambungnya.