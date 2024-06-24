Konser di Pasar Kemis Tangerang Rusuh, ke Mana Panitianya?

TANGERANG - Konser di Lapangan Kebeng, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Minggu 23 Juni 2024 malam berakhir rusuh karena dua band papan atas Indonesia yakni NDX dan Guyon Waton gagal manggung di acara tersebut.

Kapolsek Pasar Kemis, AKP Ucu Nuryandi mengatakan panitia acara tidak ada yang muncul karena ketakutan.

"Panitia tidak ada yang muncul, karena takut," ujarnya saat dihubungi, Minggu malam.

Ucu pun menjelaskan kronologi kerusuhan itu dimulai ketika para penonton kecewa karena NDX dan Guyon Waton tak kunjung tampil pada waktu yang ditentukan.

Usut punya usut, gagalnya kedua band itu tampil karena panitia tak sanggup membayar biaya pelunasan.