INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ternyata Belum Final, PKS Buka Peluang Sohibul Iman Jadi Wakil Anies di Pilgub Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |08:34 WIB
Ternyata Belum Final, PKS Buka Peluang Sohibul Iman Jadi Wakil Anies di Pilgub Jakarta
Anies Baswedan (Foto: Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Iqbal mengatakan bahwa pengusungan Wakil Ketua Majelis Syuro, Mohamad Sohibul Iman belum final. Menurutnya, bisa saja Sohibul Iman akan menjadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dari Anies Rasyid Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

"Bisa jadi wakil Anies, ada kemungkinan itu," kata M Iqbal saat dikonfirmasi, Senin (24/6/2024).

"Kalau Anies tidak berkenan maju, Sohibul Iman jadi Cagub, kalau Anies maju Sohibul iman jadi Cawagub," tambahnya.

Iqbal menyebut bahwa hal itu sembari menjajaki komunikasi politik dengan sejumlah partai politik (parpol). Diketahui, PKS meski menduduki posisi pertama di Pileg 2024 perlu berkoalisi untuk memenuhi kuota 20 persen atau 22 kursi.

"Iya (sambil penjajakan dengan parpol lain)," ujarnya.

Sebelumnya, PKS menyatakan bakal mendukung kader internal di Pilgub Jakarta 2024. Adapun nama yang didukung sebagai Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 yakni, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman.

Halaman:
1 2
      
