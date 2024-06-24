Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penertiban PKL di Jalur Puncak Bogor Ricuh, Pedagang Menolak Digusur!

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |09:46 WIB
Penertiban PKL di Jalur Puncak Bogor Ricuh, Pedagang Menolak Digusur!
Ricuh penertiban PKL di Jalur Puncak, Bogor (Foto: Rahmat Hidayat)
A
A
A

BOGOR - Kericuhan terjadi antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan pedagang kawasan wisata Puncak, pada Senin (24/6/2024) pagi.

Warga menolak bangunanya dibongkar karena mereka mengaku sudah membayar pada oknum petugas. Adapun penertiban dilakukan sesuai aturan Pemkab Bogor agar pedagang mengisi tempat yang sudah disediakan.

Karim, pedagang yang juga masyarakat setempat mengaku sudah puluhan tahun mengisi lapak dagangan di sepanjang jalur Puncak. Mereka sudah merasa nyaman berjualan di sepanjang jalan tersebut.

Tidak hanya itu, menurut warga mereka juga bisa menjaga lokasi dari bencana. Pedagang menyesalkan penertiban yang dilakukan pemerintah daerah karena mereka juga telah menyetorkan sejumlah uang untuk biaya listrik dan sebagainya.

Warga pun mengaku hanya berjualanlah yang dapat mereka lakukan sebagai sumber mata pencaharian mereka.

