Ada Perhitungan Ulang Suara Pileg, Akses Jalan Depan KPU Jakut Ditutup

Jalan di depan KPU Jakarta Utara ditutup (Foto : MPI)

JAKARTA - Akses Jalan Danau Sunter Barat menuju ke Jalan RE Martadinata depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara tampak ditutup oleh petugas pada Senin (24/6/2024).

Tampak sejumlah petugas kepolisian bersama dengan Satpol PP dan Dishub berada di lokasi untuk menutup akses jalan baik yang dari arah Kali Jembatan Item maupun dari arah Jakarta International Stadium (JIS).

Sejumlah petugas kepolisian tampak melakukan apel pengamanan di sekitar lokasi dan mengarahkan kendaraan bermotor yang hendak ke Jalan RE Martadinata menuju jalur alternatif.

Mobil anti huru-hara dari Brimob Polda Metro Jaya maupun water canon, hingga mobil tahanan juga dikerahkan di sekitar lokasi untuk melakukan pengamanan.

Selain itu adapula truk TNI yang mengangkut sejumlah personel untuk melakukan pengamanan.

Barikade di jalur pertama menggunakan barikade terbuat dari plastik berwarna oranye, sedangkan untuk barikade kedua menggunakan barikade terbuat dari beton.

Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari menjelaskan penutupan akses jalan tersebut berkaitan dengan rekapitulasi ulang terhadap perolehan suara DPRD Provinsi di 233 TPS di Kecamatan Cilincing.

"Terkait Putusan MK Nomor 09-01-1411/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, KPU Jakarta Utara melakukan rekapitulasi ulang tersebut, dilaksanakan di Kantor KPU Jakarta Utara pada 23 dan 24 Juni dengan penjagaan dari kepolisian," ujar Astri ketika dikonfirmasi.