Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berawal dari KDRT, Polisi Tangkap 2 Pria Penyalahgunaan Sabu di Cigudeg Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |13:47 WIB
Berawal dari KDRT, Polisi Tangkap 2 Pria Penyalahgunaan Sabu di Cigudeg Bogor
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi mengamankan dua pria terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Keduanya pun masih dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Cigudeg AKP Uba Subroto mengatakan pengungkapan itu terjadi pada Minggu 23 Juni 2024. Awalnya, polisi mendapat laporan dari perempuan bahwa suaminya berinisial GMB (36) melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Dan disarankan membuat laporan ke kepolisian," kata Uba dalam keterangannya, Senin (24/6/2024).

Malam harinya, perempuan tersebut melapor bahwa suaminya kembali melakukan kekerasan. Dari situ, polisi langsung bergerak menuju rumah korban.

"Pelaku (GMB) diamankan di dalam kamarnya yang juga terdapat seperangkat alat hisap sabu. Kejadian tersebut dikembangkan dan pada akhirnya terdapat satu pelaku lain (B) yang kedapatan satu plastik klip merah berisi narkotika jenis sabu," jelasnya.

Selanjutnya, GMB dan B dibawa ke Polsek Cigudeg. Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut terkait kasus ini.

"Kepolisian terus melalukan penyelidikan, pendalaman serta pengembangan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor KDRT Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954//polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192947//polres_jakpus_ungkap_kasus_sabu_modus_towing_mobil-x0v7_large.jpg
Polisi Ungkap Kasus Narkoba Modus Towing Mobil, Diedarkan pada Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941//polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192909//kapolres_pelabuhan_tanjung_priok_akbp_martuasah_h_tobing-QqEl_large.jpg
Kriminal hingga Narkoba, 366 Tersangka Diciduk Polres Tanjung Priok Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611//polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement