Selain Virgoun, Polisi Juga Tetapkan Pemasok Narkoba sebagai Tersangka

JAKARTA - Polisi telah menetapkan Virgoun, BGS, dan teman perempuan Virgoun sebagai tersangka. Ketiganya telah terbukti melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

"Ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, yaitu V dan juga PA teman wanitanya, dan juga B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika yang diberikan kepada saudara V," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi, Senin (24/6/2024).

Penetapan tersangka ketiganya setelah penyidik melakukan gelar perkara. Ketiganya terbukti menyalahgunakan narkoba. Penyidik melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesment terhadap para tersangka.

Virgoun ditangkap bersama perempuan berinisial PA di sebuah kamar kosan di Jakarta Selatan pada Kamis (20/6/2024). Saat dilakukan penangkapan penyidik menyita sejumlah alat bukti narkoba jenis sabu dan alat hisap yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narakoba jenis.