Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Parkir Liar di Monas dan Istiqlal hingga Rp300 Ribu, Polisi Selidiki

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |14:16 WIB
Viral Parkir Liar di Monas dan Istiqlal hingga Rp300 Ribu, Polisi Selidiki
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral sebuah video aksi juru parkir (jukir) liar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang mematok harga hingga Rp300 ribu untuk sebuah bus wisata yang ingin parkir di kawasan tersebut.

Dalam video yang beredar, tertulis kronologi dua unit bus pariwisata yang akan melakukan kunjungan ke Monas, pada Jumat (21/6/2024).

Mereka akan memarkirkan busnya namun dihadang oleh segerombol jukir liar yang meminta uang parkir Rp150 ribu, mereka pun setuju dengan uang parkir sebesar Rp150 ribu itu untuk di kawasan Monas.

Setelahnya, dua bus bersama dengan para wisatawan itu pun bergeser ke Masjid Istiqlal namun disana, mereka dimintai uang parkir sebesar Rp300 ribu.

Atas kejadian tersebut, polisi pun menyelidiki kasus pemerasan oleh jukir liar di kawasan Monas dan Masjid Istiqlal itu, dam mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib apa bila merasa diperas.

"Masih dilidik, segera lapor petugas (apa bila merasa diperas)," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi, Senin (24/6/2024).

Di sisi lain, Juru Bicara Masjid Istiqlal, Ismail Cawidu mengatakan bahwa parkir liar di luar wilayah masjid itu di luar tanggung jawab dari pihaknya. Dia menegaskan bahwa pihak Istiqlal tak menyediakan lahan parkir bagi kendaraan bus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193290/viral_mobil_pelat_ri_25_diduga_serobot_antrean_di_tol_cilandak-Gyrk_large.jpg
Viral Mobil Pelat RI 25 Diduga Serobot Antrean di Tol Cilandak, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193173/viral-kEhH_large.jpg
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193116/viral-p51U_large.jpg
Sopir Jaklingko Bentak dan Hina Penumpang ‘Monyet’ Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193030/viral-MrFK_large.jpg
Ambulans Terobos Lautan Manusia di Bundaran HI saat Malam Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193020/viral-c2It_large.jpg
2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang hingga Viral Meringis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192517/tersangka_pengusiran-Yhp5_large.jpg
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pengusiran Nenek Elina, Begini Tampang Pelaku saat Diborgol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement