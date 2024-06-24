Viral Parkir Liar di Monas dan Istiqlal hingga Rp300 Ribu, Polisi Selidiki

JAKARTA - Viral sebuah video aksi juru parkir (jukir) liar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang mematok harga hingga Rp300 ribu untuk sebuah bus wisata yang ingin parkir di kawasan tersebut.

Dalam video yang beredar, tertulis kronologi dua unit bus pariwisata yang akan melakukan kunjungan ke Monas, pada Jumat (21/6/2024).

Mereka akan memarkirkan busnya namun dihadang oleh segerombol jukir liar yang meminta uang parkir Rp150 ribu, mereka pun setuju dengan uang parkir sebesar Rp150 ribu itu untuk di kawasan Monas.

Setelahnya, dua bus bersama dengan para wisatawan itu pun bergeser ke Masjid Istiqlal namun disana, mereka dimintai uang parkir sebesar Rp300 ribu.

Atas kejadian tersebut, polisi pun menyelidiki kasus pemerasan oleh jukir liar di kawasan Monas dan Masjid Istiqlal itu, dam mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib apa bila merasa diperas.

"Masih dilidik, segera lapor petugas (apa bila merasa diperas)," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi, Senin (24/6/2024).

Di sisi lain, Juru Bicara Masjid Istiqlal, Ismail Cawidu mengatakan bahwa parkir liar di luar wilayah masjid itu di luar tanggung jawab dari pihaknya. Dia menegaskan bahwa pihak Istiqlal tak menyediakan lahan parkir bagi kendaraan bus.