INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepala Pasar Ciputat Dicopot Diduga Terkait Praktik Jual-Beli Lapak

Hambali , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |15:58 WIB
Kepala Pasar Ciputat Dicopot Diduga Terkait Praktik Jual-Beli Lapak
Pasar Ciputat. (Foto: Ist/Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Kepala Pasar Ciputat Syamsudin dicopot dari jabatannya. Hal itu diduga berkaitan dengan kabar adanya praktik jual beli lapak seharga jutaan Rupiah.

Kabar pencopotan itu baru terendus usai banyaknya pengakuan para pedagang soal pungli jual-beli lapak. Beberapa bukti yang ditunjukkan pedagang, jual-beli lapak bernilai Rp5 juta hingga Rp9 jutaan.

"Soal pungli di lapak kan kita belum mengetahui secara jelas soal pungli itu. Tapi pada saat ini karena namanya sering menerima banyak masukan, itu (Syamsudin) sekarang sudah kita ganti," ungkap Kepala UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel, Candra Wijaya, Senin (24/06/24).

 BACA JUGA:

Chandra memastikan, pergantian itu demi mendukung proses investigasi internal agar berjalan objektif. Dia sendiri mengaku mengetahui kabar jual-beli lapak baru-baru ini.

"Kita harus investigasi dulu nih. Supaya ini tidak melebar ke mana-mana, intinya kan kita harus tahu dulu nih, ini benar atau tidak, nah si Syamsudin ini sudah kita pindahkan," ungkapnya.

Menurutnya, bentuk pungli ataupun jual-beli lapak itu jelas dilarang. Hal yang diperbolehkan hanyalah penarikan retribusi sesuai aturan yang ditetapkan.

 BACA JUGA:

"Memang dilarang, enggak ada namanya jual beli lapak, enggak boleh, itu kan punya pemerintah. Hanya bayar retribusi saja yang perbulan berdasarkan ukuran kios atau los, itu kan ada Perda nya kan," paparnya.

Meski demikian, UPTD Pasar tak berani terang-terangan melibatkan aparat hukum dalam penyelidikan jual-beli lapak ini. "Internal dulu, kita investigas dulu," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
