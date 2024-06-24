Kasus Anak Perempuan Bunuh Ayah Kandung, Sempat Pura-Pura Tidak Tahu

JAKARTA - Polisi menangkap anak perempuan KS yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap ayah kandungnya di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam proses penangkapan, tersangka disebut sempat berpura-pura baru mengetahui bila orangtuanya telah meninggal.

"Berdasarkan informasi dari penyidik seperti itu, dia berpura-pura tidak tahu, alasannya mendapat informasi dari temennya bahwa bapaknya meninggal," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (24/6/2024).

Dengan cara itu, anak KS disebut sempat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Dia berakting bila tak terlibat apapun dalam kematian ayahnya.

Saat itu, polisi yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah mendapatkan petunjuk perihal sosok pelaku di balik tewasnya sang ayah bernisial S. Kemudian anak KS langsung diperiksa oleh tim penyidik.

Hingga akhirnya mengakui bila telah membunuh ayah kandungnya. "Diamankanlah tersangka di sebelah TKP, toko perabot itu karena tersangka saat itu dengan alasan dapat informasi bapaknya meninggal akhirnya datang, diinterogasi ya tersangka mengaku," tuturnya.

S yang merupakan pemilik toko peralatan rumah tangga atau kelontong dibunuh anak KS dengan cara menusuk di bagian dada. Dari hasil pemeriksaan, anak KS nekat membunuh ayah kandungnya karena sakit hati. Hampir setiap hari, korban memarahinya.