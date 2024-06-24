Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Dugaan Pemerasan Ria Ricis, Belum Ada Kata Damai

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |17:46 WIB
Kasus Dugaan Pemerasan Ria Ricis, Belum Ada Kata Damai
Ria Ricis (Foto: Instagram Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan dan pengancamam terhadap selebgram Ria Yunita alias Ria Ricis hingga saat ini masih terus bergulir. Polisi menyebut belum ada kata damai dalam kasus tersebut.

"Perkembangan penyidikan kasus pengancaman terhadap saudari RY alias RR, sampai dengan saat ini proses musyawarah atau damai itu belum terjadi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya Senin (24/6/2024).

Penyidik belum menerima atau mendapat informasi adanya kesepakatan perdamaian pada kasus dugaan pemerasan dan pengancamam tersebut. Meski, tak dipungkiri ada itikad baik dari keluarga AP yang merupakan tersangka dalam kasus ini.

"Penyidik juga belum menerima informasi apakah ada permintaan maaf atau tidak dari pelaku kepada korban saudari RY, tetapi, yang penyidik tau adalah bahwa, istri pelaku akan meminta maaf kepada korban," kata Ade.

Diketahui, tersangka AP memeras Ria Ricis untuk menyerahkan uang Rp300 juta. Bahkan, ada ancaman menyebarkan video dan foto selebgram tersebut.

Motif AP mengancam dan mencoba memeras dikarekan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesaknya.

(Angkasa Yudhistira)

      
