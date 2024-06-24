Kasus Anak Perempuan Bunuh Ayah Kandung, Korban Sempat Mencakar

JAKARTA - Pedagang perabot S (55) sempat melakukan perlawanan hingga mencakar saat ditusuk anaknya kandungnya KS (15) hingga meninggal.

Namun, KS melakukan penusukan kedua sampai meninggal dan mayatnya ditemukan di dalam ruko di Pasar Kanal Banjir Timur (KBT), Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Setelah tersangka melakukan penusukan kepada korban yang pertama, berdasarkan keterangan tersangka korban melawan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Senin (24/6/2024).

Ade menjelaskan, korban S sempat memberontak dan melakukan perlawanan hingga mencakar lengan KS. Namun, KS kembali menusuk ayahnya kedua kalinya hingga tewas.

"Jadi sementara faktanya ditemukan 2 kali menusuk. Kemudian setelah penusukan tersangka meninggalkan TKP," ungkapnya.

KS menusuk pertama saat ayahnya sedang tertidur. KS kemudian mengambil pisau dapur dan melancarkan tusukan pertama. Kemudian KS mencuci pisau yang telah digunakan.

Saat ini, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut. Termasuk pisau yang dipakai KS membunuh ayahnya.

"Pisau telah dilaksanakan pemeriksaan secara labolatoris bahwa darah yang ada di pisau itu benar, benar darah korban," ungkapnya.