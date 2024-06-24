Polisi Tangkap Wanita Penipu Modus Wedding Organizer di Bogor

BOGOR - Polisi menangkap perempuan berinisial SMN, di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Perempuan tersebut diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan modus Wedding Organizer (WO).

Kapolsek Bogor Barat Kompol Sudar mengatakan kasus ini berawal dari laporan korban berinisial RS. Pelaku menjanjikan dapat menyediakan dekorasi dan katering untuk acara pernikahan korban.

"Setelah uang dikirim kepada pelaku, dekorasi tidak terpasang dan katering tidak ada," kata Sudar dalam keterangannya, Senin (24/6/2024).

Pelaku pun tidak bisa dihubungi oleh korban. Bahkan, pernikahan korban terpaksa dilaksanakan tanpa dekorasi dan katering sebagaimana yang dijanjikan pelaku.

"Adapun dekorasi dan katering dilakukan sendiri oleh pelapor melalui wedding organizer lain," jelasnya.