Akses Jalan Sempit, IRT Tewas Tertabrak Pikap di Cilincing Jakut

JAKARTA - Seorang ibu rumah tangga (IRT) tewas seketika setelah tertabrak kendaraan pikap di Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada Senin (24/6/2024).

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB antara sebuah mobil pikap dengan sepeda motor.

Mobil pikap dengan pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B-9432-KUB dikemudikan oleh RSM (41). Sedangkan korban berinisial LS (45) yang mengemudikan sepeda motor matik nomor pelat B-4818-FJI. LS diketahui sedang berboncengan dengan S (52).

"Kecelakaan tersebut terjadi saat pengemudi pikap bergerak dari arah Selatan ke arah Utara dan menghindari kendaraan roda dua di depan kirinya," ujar Edy Purwanto.

Mobil pikap kemudian oleng ke arah kanan jalan dan berjalan zig-zag hingga menabrak sepeda motor yang melaju dari arah sebaliknya yang dikendarai LS yang sedang berboncengan dengan S.

"Pengendara sepeda motor LS meninggal dunia di lokasi dengan kondisi terbalik, sedangkan yang dibonceng S mengalami luka bagian bibir, pinggang dan kening dilarikan ke RSUD Koja," jelas Edy.