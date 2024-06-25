Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Bentuk Panitia Pelaksana Peringatan HUT Ke-79 RI, Begini Susunannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |02:23 WIB
Presiden Jokowi Bentuk Panitia Pelaksana Peringatan HUT Ke-79 RI, Begini Susunannya
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah resmi membentuk susunan panitia pelaksana peringatan HUT RI ke- 79. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke- 79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 yang diteken pada 23 Januari 2024.

Mengutip salinan Kepmen tersebut, susunan panitia terdiri dari pengarah, Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua Bidang Acara, Wakil Ketua Bidang Upacara, Wakil Ketua Bidang Penyiapan Pidato Kenegaraan, Wakil Ketua Dukungan Penyelenggaraan Acara, Wakil Penyelenggaraan Side Event, Wakil Ketua Bidang Pengamanan, dan Wakil Ketua Bidang Anggaran dan Penjaminan Mutu.

"Masa kerja panitia pelaksana terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan 2 bulan setelah tanggal 17 Agustus 2024," tulis keputusan Kepmen tersebut dikutip Selasa (25/6/2024).

Pada lampiran tersebut, dijabarkan dewan pengarah dalam panitia 17 Agustus itu terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri PPN/Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Koperasi UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, dan Kapolri.

Ketua Panitia HUT Kemerdekaan RI tahun ini dijabat oleh Kepala Sekretariat Negara. Sekretariat dijabat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, dan Wakil Sekretaris dijabat oleh Kepala Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/622/3165509//uang_baru-Hw5t_large.jpg
Viral Uang Baru Rp80.000 dan Rp250 Ribu, Fakta atau Hoaks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165239//mnc_univeristy-CJPE_large.jpg
Kolaborasi MNC University dan SMAN 94 Jakarta Lewat Semarak HUT RI ke-80
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/338/3165059//anies_baswedan_saat_tarik_tambang_rakit_di_waduk-jXT6_large.jpg
Demi Kemenangan! Anies Rela Nyemplung Waduk saat Tarik Tambang Rakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298//cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164292//arumi-6Q30_large.jpg
Arumi Bachsin Menang Kostum Terbaik dan Bawa Pulang Kambing: Senang Sekali!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement