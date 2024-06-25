Kala Senopati Penguasa Mataram Ditantang Adik Ipar Sendiri yang Memberontak

ADIPATI Pragola I penguasa Pati konon melaksanakan pemberontakan ke Mataram. Saat itu Mataram yang diperintah oleh Panembahan Senopati, baru saja memenangkan peperangan menguasai wilayah Madiun Raya.

Sosok Adipati Pragola I pun turut andil membantu Senopati menguasai Madiun. Tapi karena faktor pernikahan Retno Dumilah dengan Senopati, membuat Adipati Pragola khawatir kakaknya yang juga istri dari Senopati bernama Ratu Mas, akan digeser sebagai permaisuri oleh Retno Dumilah.

Sejumlah daerah kekuasaan Kesultanan Mataram di sisi utara Pegunungan Kendeng terlebih dahulu ditaklukkan oleh Pragola. Sang adik ipar Senopati ini pun menyerang Mataram.

Di sisi lain, Senopati alih-alih turun tangan langsung melawan Pragola I. Sebagaimana dikutip dari "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Sultan Amangkurat II", justru konon mengutus anaknya Mas Jolang untuk melawan pemberontakan Adipati Pati itu.

Mas Jolang bersama prajurit Mataram pun segera berangkat menghadang tentara Pragola I. Kedua pasukan ini bertemu di dekat Prambanan. Pragola I pada awalnya menolak untuk melawan keponakannya.

Sebaliknya, ia meminta Panembahan Senopati sendiri yang menghadapi dirinya. Namun, Mas Jolang tetap menyerang pamannya itu. Supaya keponakannya itu diam dan tidak melancarkan serangan, Pragola I memukulkan gagang tombaknya ke pelipis Mas Jolang hingga berdarah.

Mendengar Mas Jolang terluka, Ratu Mas, Ibu Mas Jolang sekaligus kakanya Pragola I, langsung merelakan kematian adiknya yang menjadi pemberontak itu. Ini merupakan kode kepada suaminya untuk turun tangan langsung menghadapi Pragola I.

Namun, Panembahan Senopati tetap tidak mau melawan sang adik iparnya itu. Hingga akhirnya Adipati Pragola dan seluruh pasukannya berhasil dipukul mundur oleh prajurit Mataram.