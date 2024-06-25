Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SYL Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi di Kementan Pekan Depan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |07:24 WIB
SYL Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi di Kementan Pekan Depan
Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadwalkan sidang tuntutan untuk tiga terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan pejabat di Kementan.

Ketiga terdakwa itu ialah eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta.

“Baik, untuk tuntutan hari Jumat tanggal 28 (Juni) 2024 jam 13.30 WIB,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh sebelum menutup sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa, Senin (24/6/2024).

Kemudian, Hakim Rianto pun menjadwalkan sidang beragendakan pleidoi atau pembelaan untuk SYL pada Jumat, 5 Juli 2024. Ia berkata, jadwal agenda sidang itu tak bisa ditunda lagi.

“Kemudian untuk putusan tetap hari Kamis tanggal 11 (Juli 2024) ya,” tutur Hakim Rianto.

“Demikian sidang dinyatakan selesai akan dilanjutkan kembali untuk pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum hari Jumat tanggal 28 Juni 2024,” tandasnya.

Sekedar informasi, eks Menteri Pertanian (Mentan) SYL didakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar. Gratifikasi diyakini diterima SYL bersama Kasdi dan Hatta. Jumlah tersebut mereka kumpulkan dalam kurun waktu 2020-2023.

"Sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelengara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang," kata JPU KPK Masmudi saat membacakan dakwaan, Rabu (28/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193142/kpk-7kRK_large.jpg
KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi Senilai Rp16,4 Miliar Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/337/3158622/juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Acb1_large.jpg
KPK Periksa Menas Erwin Terkait Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/519/3144419/mantan_pejabat_pemkot_surabaya_ditahan_kejati_jatim_kasus_gratifikasi-8Yve_large.jpg
Mantan Pejabat Pemkot Surabaya Ditahan Kejati Jatim, Kasus Gratifikasi Rp3,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/337/3035326/anak-syl-terima-ayahnya-divonis-10-tahun-minta-maaf-ke-masyarakat-indonesia-ynhuaCnBO2.jpg
Anak SYL Terima Ayahnya Divonis 10 Tahun, Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033121/7-fakta-syl-divonis-10-tahun-penjara-suasana-usai-sidang-ricuh-hingga-wartawan-dipukuli-MNZpxa3oLr.jpg
7 Fakta SYL Divonis 10 Tahun Penjara, Suasana Usai Sidang Ricuh hingga Wartawan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032893/divonis-10-tahun-syl-wajib-bayar-uang-pengganti-rp14-miliar-dan-usd30-ribu-CC48AFWluK.jpg
Divonis 10 Tahun, SYL Wajib Bayar Uang Pengganti Rp14 Miliar dan USD30 Ribu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement