Kabar Duka, Ketum IPHI Ismed Hasan Putro Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka datang dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Ketua Umum IPHI, Ismed Hasan Putro meninggal dunia bakda Isya di Bandung, Senin 24 Juni 2024.

“Semoga alm. Bang Ismed diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima dan dilipatgandakan seluruh pahala amal ibadahnya serta diberikan tempat terbaik di sisi-Nya,” demikian pengumuman berita duka yang diterima Okezone, Selasa (25/6/2024).

Adapun alamat rumah duka di Komplek UNPAD 2. Jln. Alfa no. 97 Cigadung, Bandung.

Mengutip dari berbagai sumber, Ismed merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) di Ciputat Jakarta. Ia melanjutkan kuliah S2 ke Universitas Indonesia (UI) di Jakarta. Pada bulan Agustus 2018, dia diangkat sebagai Ketum PP IPHI dengan julukan “Sang Pendobrak”.

(Qur'anul Hidayat)