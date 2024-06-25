Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Minta Investigasi Usai Server Pusat Data Nasional Diretas

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |08:10 WIB
Wapres Minta Investigasi Usai Server Pusat Data Nasional Diretas
Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: BPMI Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta investigasi dilakukan usai server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/06/2024). Akibatnya, server down dan mengganggu layanan publik di berbagai instansi selama empat hari. Wapres berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan (investigasi) oleh Kominfo dan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya,” ungkap Wapres dikutip dalam keterangan resminya, Selasa (25/6/2024).

Agar kejadian tersebut tidak terulang, lanjut Wapres, pemerintah terus melakukan langkah antisipasi demi melindungi data negara dan masyarakat, serta segala pelayanan publik yang terafiliasi.

“Memang kejadian ini selalu terjadi, di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu,” tegasnya.

Salah satunya, sebut Wapres, pemerintah akan terus berupaya menerapkan kebijakan satu data nasional agar berbagai data penting negara dan masyarakat tidak tercecer.

“Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang,” kata Wapres.

Halaman:
1 2
      
