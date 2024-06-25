Jangan Lewatkan Liputan Eksklusif Abraham Silaban di AB+ "Praperadilan Ditunda, Polisi Kemana?", Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live hanya di iNews

AB+ program investigasi mendalam yang menyoroti kecurangan dan menyuarakan keadilan, kembali hadir di iNews malam Ini. Dipandu oleh host spesial Abraham Silaban, dengan keahlian jurnalistik yang teruji, secara langsung turun ke lapangan melakukan investigasi ke lokasi-lokasi yang tidak mudah diakses oleh publik, serta mendengarkan fakta secara langsung dari narasumber-narasumber terpercaya.

Minggu lalu di AB+ masih membahas tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Investigasi langsung di lokasi penemuan Eki dan Vina mulai terkuak. Abraham Silaban Secara eksklusif datang langsung ke lokasi menguak fakta-fakta yang ada di sana.

Suroto yang mengaku menjadi orang pertama kali yang menemukan Vina dan Eky menceritakan bahwa kejadian perkara yang selama ini bukanlah seperti yang diinformasikan.Bahkan saat menolong Vina, Suroto mengaku sempat mendengar suara rintihan Vina yang meminta tolong. Abraham pun menemui saksi-saksi, keluarga hingga kerabat dekat korban.

Malam ini di AB+ kembali membahas kasus Vina. Pegi Setiawan yang diduga sebagai otak di balik pembunuhan Vina dan kekasihnya telah secara resmi mendaftarkan gugatan praperadilan ke pengadilan Negeri Bandung pada 11 Juni 2024. Namun sidang perdana yang seharusnya dilakukan pada hari ini terpaksa harus ditunda hingga 1 Juli mendatang oleh Polda Jabar karena termohon tak hadir. Lalu Bagaimana kelanjutan soal kasus ini?

Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ “Praperadilan ditunda, Polisi Ke Mana?” secara eksklusif akan kembali mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber terpercaya. Malam Ini pukul 20.00, Live Eksklusif hanya di iNews.

(Maruf El Rumi)