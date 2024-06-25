Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Kapolri Lepas 315.718 Paket Sembako

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |14:49 WIB
Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Kapolri Lepas 315.718 Paket Sembako
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Dok Polri)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelepasan simbolis 315.718 paket sembako dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78, di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).

Kapolri didampingi Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo, mengibarkan bendera sebagai tanda dimulainya distribusi sembako ke berbagai wilayah.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat serta memberikan bantuan nyata bagi mereka yang membutuhkan. Dia menyampaikan harapannya agar kegiatan bakti sosial ini semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

"Selain kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan pada hari ini, besok juga ada kegiatan bakti sosial lainnya. Besok akan dilaksanakan bakti kesehatan di Karawang dan seluruh jajaran di Indonesia," ujarnya di lokasi.

Sandi menekankan bahwa rangkaian kegiatan ini tidak hanya berhenti di satu hari, tetapi akan berlanjut dengan berbagai aktivitas lainnya, termasuk bakti olahraga seperti karate, bulutangkis dan judo.

"Mudah-mudahan ini semua bisa memeriahkan HUT Bhayangkara ke-78 sekaligus juga mendekatkan Polri lebih dekat dengan masyarakat," tambahnya.

1 2
      
