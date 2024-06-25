Dianggap Cuma Berani Tangkap Pemain Judi Online, Begini Reaksi Polri

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengklaim, telah menangkap salah satu bandar judi online, dan menepis anggapan Korps Bhayangkara hanya berani menangkap pemain saja.

"Kata siapa? Lihat datanya, kemarin diungkap itu bagian dari ada yang mendapat keuntungan termasuk bandar di sana," kata Sandi di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).

Sandi menegaskan, penyidikan bakal terus berjalan, guna menangkap bandar besar dalam kasus judi online itu.

"Tentu saja ini masih berkembang, masih kita kembangkan kalau memang memungkinkan untuk kita ambil yang di atasnya lagi. Sedang diupayakan oleh penyidik untuk kita tuntas sampai ke akar akarnya," katanya.

"Komitmen Polri akan menindak tegas semua rangkaian judi online sampai ke akar-akarnya," sambungnya.