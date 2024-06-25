Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Truk Angkut Basarnas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |18:48 WIB
KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Truk Angkut Basarnas
Tiga tersangka korupsi pengadaan truk Basarnas di KPK (Foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan menahan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle serta pengadaan laib di Basarnas RI pada 2012-2018. Ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu mengatakan ketiga tersangka adalah Max Ruland Boseke, Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas RI 2009-2014 juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP; Anjar Sulistiyono, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK); dan William Widarta, Direktur CV Delima Mandiri.

 BACA JUGA:

"Setelah kecukupan bukti tercapai maka kami menetapkan tiga orang tersangka yang pertama saudara MRB, yang kedua AJS dan ketiga WLW," kata Asep Guntur kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/337/3125506/korupsi_basarnas-7Tx9_large.jpg
Eks Sestama Basarnas Max Ruland Divonis 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/337/3106078/korupsi-UdKc_large.jpg
Eks Kabasarnas Jadi Saksi di Sidang Korupsi Truk Angkut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3026014/kerugian-negara-di-kasus-pengadaan-truk-angkut-basarnas-capai-rp20-4-miliar-me52mHRrHe.jpg
Kerugian Negara di Kasus Pengadaan Truk Angkut Basarnas Capai Rp20,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193504//kpk-PV48_large.jpg
Tersangka Korupsi Kuota Haji Belum Diumumkan, KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193254//kejagung-Lx2n_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Pakar Nilai Lebih Tepat Dikembangkan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193142//kpk-7kRK_large.jpg
KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi Senilai Rp16,4 Miliar Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement