HOME NEWS NASIONAL

Satu-satunya di Indonesia, Mbak Ita Terima Penghargaan Penanganan Stunting dari PBB

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |22:08 WIB
Satu-satunya di Indonesia, Mbak Ita Terima Penghargaan Penanganan Stunting dari PBB
Wali Kota Semarang Mbak Ita menerima penghargaan penanganan stunting dari PBB. (Foto: dok Pemkot Semarang)
A
A
A

SEMARANG - Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu kembali mengukir prestasi. Tak main-main, penghargaan kali ini langsung diberikan oleh United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Penghargaan pelayanan publik terkait Program Inovasi Stunting dari PBB tersebut menurut rencana akan diserahkan dan diterima langsung oleh Mbak Ita, sapaan akrab wali kota Semarang pada Rabu (26/6) besok di Incheon, Korea Selatan.

"Saya Wali Kota Semarang mewakili masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang saat ini, Selasa, 25 Juni berada di Korea Selatan tepatnya di Incheon. Berangkat ke Korsel karena besok, Rabu, 26 Juni akan menerima penghargaan yang sangat luar biasa, yakni penghargaan untuk inovasi stunting dari PBB," ujar Mbak Ita.

Tentunya, imbuh Mbak Ita, penghargaan dari PBB ini sangat membahagiakan dan membanggakan, terutama bagi warga Kota Semarang.

"Sangat membanggakan, karena Kota Semarang menjadi perwakilan dari Indonesia untuk menerima penghargaan ini. Satu-satunya kota di Indonesia yang menerima penghargaan penanganan stunting dari PBB," tuturnya.

