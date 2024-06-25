Pemerintah Libatkan Tokoh Agama Edukasi Bahaya Kecanduan Judi Online

JAKARTA - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online akan melibatkan para tokoh-tokoh agama untuk melakukan edukasi bahaya kecanduan judi online.

“Intinya adalah kita ingin mengajak seluruh komponen strategis yang ada di masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktek judi online yang sudah sangat-sangat meresahkan dan sangat membahayakan untuk keutuhan bangsa kita ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat Konferensi Pers secara virtual di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Sebelumnya, telah dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menko PMK Muhadjir, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dengan para tokoh-tokoh agama untuk melakukan edukasi pencegahan judi online.

“Poin penting yang kita bicarakan siang hari ini adalah yang pertama adalah dalam melakukan pencegahan, kita akan melaksanakan beberapa tindakan bersama-sama dengan tokoh, para pengurus besar lembaga agama tadi, para Ketua Umum, persatuan Guru, forum dan majelis rektor,” ujar Hadi dalam kesempatan itu.

Hadi mengatakan bahwa pemerintah bersama para tokoh agama akan lakukan kampanye kesadaran masyarakat yang ekstensif yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan risiko kecanduan judi online, bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non formal.