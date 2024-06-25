Buntut Kasus Judi Online hingga Pinjol, Ponsel Anggota Polsek Pondok Aren Diperiksa

JAKARTA - Polsek Pondok Aren menggelar razia terhadap ponsel anggotanya untuk mencari keterikatan dengan pinjaman online dan judi online. Pengecekan ponsel personil satu-satu diperiksa di Mako Polsek Pondok Aren.

"Kami memang mempunyai komitmen kepada seluruh masyarakat, khususnya tiga pilar kami selalu memastikan untuk meningkatkan upaya pencegahan," ujar Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodiq, Senin (24/6/2024).

Bambang menjelaskan, kegiatan razia ini dilakukan dalam rangka bersih-bersih anggota sekaligus upaya pencegahan agar tidak ada personil yang terlibat dengan judi online hingga pinjaman online.

"Lebih baik melakukan pencegahan sebelum kami turun ke lapangan ke masyarakat kita maksimalkan kita bersihkan dulu SDM dulu, anggota agar betul-betul clear dari aplikasi berbahaya pinjaman online dan judi online," kata Bambang.