HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Kasus Pencurian Toko Vape di Jalan Raya Sawangan Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |06:25 WIB
Polisi Selidiki Kasus Pencurian Toko Vape di Jalan Raya Sawangan Depok
Pelaku pencurian toko vape terekam CCTV. (Foto: Ist/CCTV)
A
A
A

DEPOK - Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki kasus pembobolan dan pencurian di toko vape 'Dalang Vapor' di Jalan Raya Sawangan, Mampang, Pancoran Mas, Depok pada Minggu (23/6/2024) dini hari. 

Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil membobol atap asbes dan plafon rumah toko (ruko) yang ada di pinggir Jalan Raya Sawangan. Pelaku menggasak barang dagangan senilai kurang lebih puluhan juta Rupiah.

BACA JUGA:

Pencurian Laptop Mahasiswa Teman Satu Kontrakan di Malang Berakhir Damai, Pelaku Dibebaskan 

"Betul (pelaku) lagi diselidiki, rencana hari ini korban akan buat laporan polisi (LP) ke Polsek," kata Tri saat dikonfirmasi, Selasa (25/6/2024).

Tri menyebut nilai kerugian masih dalam proses penghitungan. "(Kerugian) masih dihitung-hitung," ucapnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, sebuah vape store 'Dalang Vapor' di Jalan Raya Sawangan, Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok dibobol maling pada Minggu (23/6) dini hari terekam kamera pengawas atau CCTV. Sejumlah barang dagangan seperti mods, pods, hingga liquid digasak pelaku yang beraksi seorang diri yang ditaksir mencapai puluhan juta. 

Halaman:
1 2
      
