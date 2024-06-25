Viral Remaja Tawuran di Gang Sempit di Tanjung Priok, Rusak Rumah dan Motor Warga

JAKARTA - Sejumlah remaja terlibat tawuran melakukan aksi perusakan terhadap bangunan rumah warga dan merobohkan sepeda motor warga yang diparkir di pinggir gang sekitar RW08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin (24/6/2024) dini hari.

Dari video viral yang direkam warga pemilik rumah di sekitar TKP, tawuran terjadi antara dua kelompok remaja yang sama-sama membawa senjata tajam (sajam) berupa celurit panjang dan pedang.

Para remaja tanggung tersebut saling memaki dan saling kejar mengejar di sebuah lorong gang permukiman padat penduduk.

Pelaku tawuran tersebut melakukan aksinya sembari merusak benda yang ada di sekitar permukiman warga. Barang dagangan di sebuah warung disabet celurit hingga berhamburan, Mereka juga memukulkan celurit ke bangunan warga dan merobohkan semua sepeda motor yang diparkir di sepanjang lorong jalan.

Pemilik rumah yang tidak terima kendaraan dirubuhkan dan lingkungannya dijadikan tempat tawuran kemudian merekam video aksi tawuran tersebut dan memperlihatkan wajah para pelaku yang masih berusia remaja.