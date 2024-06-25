Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro soal SYL Ngaku Serahkan Rp1,3 Miliar ke Firli Bahuri: Sudah Di-BAP

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |14:00 WIB
Polda Metro soal SYL Ngaku Serahkan Rp1,3 Miliar ke Firli Bahuri: Sudah Di-BAP
Syahrul Yasin Limpo (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya buka suara terkait pernyataan eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mengakui menyerahkan uang senilai Rp1,3 miliar kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri. Polisi menyebut pernyataan tersebut sudah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Semua sudah kita mintai keterangan, semua sudah di BAP semua dalam penanganan perkara aquo oleh tim penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).

Ade tak membeberkan secara gamblang bentuk penyerahan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa pengakuan SYL sudah ada dalam BAP kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firli.

"Jadi semua yang diberikan keterangan di persidangan sudah dimintai keterangan atau diperiksa di penyidikan oleh penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ujarnya.

Lebih lanjut, saat disinggung terkait nilai pemerasan Firli ke SYL, Ade enggan menjawab secara rinci. Dia menyebut hal itu merupakan materi penyidikan.

"Kalau terkait dengan masalah nilai atau materi penyidikan kita belum bisa menyampaikan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
