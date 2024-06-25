Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Duga Ada Sindikat pada Kasus Ibu Cabuli Anak Kandung

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |15:16 WIB
Polisi Duga Ada Sindikat pada Kasus Ibu Cabuli Anak Kandung
Ilustrasi pencabulan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menduga adanya jaringan dalam kasus dua ibu yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung sendiri yang kemudian videonya viral. Para sindikat diduga menggunakan video asusila tersebut untuk dipasarkan di sosial media.

"Tidak menutup kemungkinan ada sindikat ataupun jaringan dalam tindak pidana yang terjadi ini," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak, Selasa (25/6/2024).

Diketahui, kedua pelaku nekat membuat video asusila dengan anaknya lantaran diiming-imingi sejumlah uang oleh pemilik akun sosial media yang hingga kini belum diketahui sosoknya. 

Penyidik saat ini tengah melakukan pendalaman terkait dan pengejaran pada semua pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut.

"Saat ini, kita sedang lakukan tracing kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap semua yang terlibat. Kita pastikan terkait dengan kejahatan terhadap perempuan dan anak akan concern perhatian kita yang kita tangani secara serius," jelasnya.

Sebelumnya, polisi menangkap ibu muda berinisial AK (26) yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri di Bekasi, Jawa Barat, buntut videonya viral di sosial media. Petugas pun akan melakukan tes mental dan kejiwaan terhadap pelaku. 

“Saudari AK akan dilakukan pemeriksaan kesehatan mental, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah bersurat kepada Biro SDM bagian psikologinya. Ini selanjutnya akan dijadwalkan, jadi pemeriksaan kesehatan mental terhadap tersangka AK akan dilakukan,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

(Arief Setyadi )

      
Berita Terkait
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
