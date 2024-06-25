Polisi Tak Temukan Jaringan Narkotika di Kasus Virgoun

JAKARTA - Polisi menetapkan musisi Virgoun bersama rekan perempuannya berinisial PA dan kru band berinisial BH sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Polisi mengaku tidak menemukan jaringan narkoba yang terlibat di kasus Virgoun tersebut.

“Karena memang ketiga orang ini dari aspek barang bukti yang kita amankan, juga pendalaman yang kita lakukan tidak ada jaringan,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi, Selasa (25/6/2024).

Syahduddi mengatakan bahwa sudah mendalami keterlibatan ketiga tersangka sehingga mereka dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

"Jadi seperti informasi yang saya sampaikan bahwa dari hasil pendalaman yang dilakukan penyidik bahwa memang ketiga orang tersangka ini masih kita kategorikan, setelah kita tetapkan tersangka juga kita tetapkan korban penyalahgunaan narkotika," ujar dia.