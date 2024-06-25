Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PKS Resmi Usung Anies-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |16:10 WIB
PKS Resmi Usung Anies-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024
Anies Baswedan dan Sohibul Iman (Foto: Dok PKS)
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Syaikhu menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah DPP PKS mempertimbangkan usulan DPW PKS yang menginginkan Anies dan Sohibul maju di Pilkada Jakarta 2024. Syaikhu berkata, DPP PKS langsung membahas usulan tersebut.

"Oleh karena itu, DPP PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPW DKI Jakarta juga mendengarkan berbagai masukan dari tokoh ulama, maka DPP tingkat pusat PKS pada rapat di Kamis (20/6) telah memutuskan mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai bacagub dan Muhammad Sohibul Iman sebagai bacawagub," terang Syaikhu kata Syaikhu saat berpidato dalam Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) DPP PKS, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).

Dalam pertimbangannya, kata Syaikhu, aspek figur yang memiliki pengalaman kepemimpinan baik, rekam jejaknya terlihat baik, memiliki kredibilitas dan kapasitas serta peluang menangnya besar diusung PKS di Pilkada Jakarta 2024. Ia pun mengajak seluruh kader untuk memenangkan pasangan Anies-Sohibul.

"Siap berjuang memenangkannya? Allahuakbar. Kami meyakini pasangan Anies-Sohibul Iman. Ada yg mereka-reka juga singkatannya AMAN, serasi dan bisa saling melengkapi," tandasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
