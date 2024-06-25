Jakarta Hujan Deras, Pohon Tumbang Timpa Mobil depan Stasiun Gambir

JAKARTA - Sebatang pohon besar di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tumbang akibat hujan deras yang mengguyur Ibu Kota, Selasa (25/6/2024) siang. Batang pohon itu menimpa sebuah mobil Toyota Kijang Innova hitam yang sedang melintas di jalan tersebut.

Kepala Suku Dinas (Sudin) Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda mengatakan bahwa tumbangnya pohon di depan Stasiun Gambir terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.

"Patah cabang, pohon berada di area Stasiun Gambir, (cabang) mengenai mobil yang lewat, kerugian kerusakan satu unit mobil dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," kata Mila saat dihubungi.

Mila pun mengimbau kepada masyarakat agar bisa ikut mengawasi dan memberi informasi kepada petugas pertamanan apabila menemukan pohon-pohon yang cabangnya sudah keropos dan rawan patah.

"Kami imbau kepada masyarakat agar bisa ikut mengawasi dan memberi info apabila ada pohon-pohon yang keropos, miring, yang berpotensi rawan tumbang sehingga bisa kami antisipasi sesegera mungkin," ujar Mila.

(Salman Mardira)