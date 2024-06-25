Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Hujan Deras, Pohon Tumbang Timpa Mobil depan Stasiun Gambir

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |17:42 WIB
Jakarta Hujan Deras, Pohon Tumbang Timpa Mobil depan Stasiun Gambir
Pohon tumbang menimpa mobil di depan Stasiun Gambir, Jakpus (Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sebatang pohon besar di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tumbang akibat hujan deras yang mengguyur Ibu Kota, Selasa (25/6/2024) siang. Batang pohon itu menimpa sebuah mobil Toyota Kijang Innova hitam yang sedang melintas di jalan tersebut.

Kepala Suku Dinas (Sudin) Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda mengatakan bahwa tumbangnya pohon di depan Stasiun Gambir terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.

"Patah cabang, pohon berada di area Stasiun Gambir, (cabang) mengenai mobil yang lewat, kerugian kerusakan satu unit mobil dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," kata Mila saat dihubungi.

 BACA JUGA:

Mila pun mengimbau kepada masyarakat agar bisa ikut mengawasi dan memberi informasi kepada petugas pertamanan apabila menemukan pohon-pohon yang cabangnya sudah keropos dan rawan patah.

"Kami imbau kepada masyarakat agar bisa ikut mengawasi dan memberi info apabila ada pohon-pohon yang keropos, miring, yang berpotensi rawan tumbang sehingga bisa kami antisipasi sesegera mungkin," ujar Mila.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191917/pohon_tumbang-R5lP_large.jpg
6 Pohon di Jakarta Tumbang saat Hari Natal, 1 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189508/pohon_tumbang-gt3A_large.jpg
Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, 6 Mobil Ringsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185203/viral-7tyJ_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Ratusan Pohon Rawan Tumbang di Jakarta Ditebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184733/pohon-n8Ff_large.jpg
Pohon Besar Tumbang Menimpa Sebuah Mobil di Dekat Bundaran Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184729/pohon_tumbang-n9o7_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan Sisingamangaraja Jaksel, Lajur Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798/potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement