Polisi Belum Bisa Periksa Pemeran Tuyul Rumah Hantu yang Dibakar Joki Tong Setan

JAKARTA - Pemeran tuyul wahana rumah hantu berinisal AMG masih dirawat intensif di Rumah Sakit Pasar Rebo, Jakarta Timur usai dibakar oleh joki tong setan inisial PS alias E. Polisi belum bisa meminta keterangan korban.

"Karena hingga saat ini korban masih belum bisa diambil keterangan karena masih dalam kondisi rawat inap dan pengawasan dokter mengingat luka bakar yang dialami itu badan ke atas, sekujur badan ke atas," ujar Kapolsek Pasar Rebo Kompol Haris Akhmat Basuki dalam konferensi pers, Selasa (25/6/2024).

Polisi sudah menetapkan PS sebagai tersangka karena membakar AMG dengan alasan korban tak kunjung membayar utangnya.

AMG menderita luka bakar sampai 50 persen sehingga butuh perawatan intensif. Polisi harus minta izin dokter jika perlu berkomunikasi dengan korban.

"Jadi mau berkomunikasi dengan korban kita izin dan rekomendasi dari dokter dulu. Namun untuk informasi awal terhadap pelaku sendiri yang bersangkutan memiliki utang tidak banyak," ujarnya.

Karena masih menjalani perawatan, polisi belum bisa merincikan secara pasti berapa nominal utang korban. Sebab, tak hanya dengan pelaku, korban juga memiliki utang di kios-kios disekitar pasar malam tempat keduanya bekerja, di wilayah Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Untuk utang secara pasti dan dimiliki oleh korban ke berbagai banyak tempat maupun lokasi yang ada di sekitaran itu belum dapat kita hitung secara pasti," katanya.

Perihal dugaan utang uang korban digunakan untuk judi online, kata kapolsek hal tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih dalam. Namun bedasarkan keterangan sementara korban tidak memiliki handphone.

"itu masih kita lakukan pendalaman lebih lanjut karena dari korban sendiri belum bisa kita mintai keterangan," sambungnya.