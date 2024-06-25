Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjerat Narkoba, Virgoun Cs Terancam 4 Tahun Penjara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |19:25 WIB
Terjerat Narkoba, Virgoun Cs Terancam 4 Tahun Penjara
Virgoun (Foto: Riyan Rizki Roshali)
JAKARTA - Polisi menetapkan musisi Virgoun bersama rekan perempuannya berinisial PA dan Kru Band berinisial BH sebagai tersangka terkait penyalahgunaan narkoba. Ketiganya terancam 4 tahun penjara.

“Terhadap ketiga tersangka kita tetapkan dengan persangkaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentang penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, wajib direhabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun (penjara),” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi, Selasa (25/6/2024).

Syahduddi menyebutkan, alasan pelantun lagu ‘Surat Cinta untuk Starla’ itu menggunakan sabu untuk menurunkan berat badan.

“Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang beda-beda, VTP (Virgoun) yang bersangkutan mengonsumsi narkoba untuk menurunkan berat badan,” ujar dia.

