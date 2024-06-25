Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sohibul Duet Bareng Anies di Pilgub Jakarta: Siap Bertarung Secara Fair

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |19:28 WIB
Sohibul Duet Bareng Anies di Pilgub Jakarta: Siap Bertarung Secara <i>Fair</i>
PKS usung Anies-Sohibul Iman pada Pilgub Jakarta 2024 (Foto: PKS)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jakarta, Mohammad Sohibul Iman mengaku tak gentar jika melawan Ridwan Kamil alias Kang Emil apabila jadi maju di Pilgub Jakarta 2024.

Ia yang bakal diduetkan bersama Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Anies Rasyid Baswedan menyatakan siap bertarung.

"Insya Allah kita siap bertarung secara supportif, secara fair. Insya Allah, kan nanti siapapun yang jadi kan sebetulnya kebaikan buat rakyat Jakarta kan. Jadi enggak ada masalah, kalau rakyat Jakarta percaya pada kami, ya tentu kami memimpin, ya kalau tidak percaya enggak ada masalah," kata Sohibul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

"Dalam pertandingan enggak usah takut ya kan, ya kita bertanding saja," tambahnya.

Sohibul pun memilih menunggu dan menghormati apapun keputusan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait peluang Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta.

"Ya kita tunggu saja, itu kan hak semua partai mencalonkan siapa pun jadi kita apresiasi menghormati saja dari KIM mau mengusulkan Ridwan Kamil, kita apresiasi saja. Kita tunggu nanti diperhelatannya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement