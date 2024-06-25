Sohibul Duet Bareng Anies di Pilgub Jakarta: Siap Bertarung Secara Fair

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jakarta, Mohammad Sohibul Iman mengaku tak gentar jika melawan Ridwan Kamil alias Kang Emil apabila jadi maju di Pilgub Jakarta 2024.

Ia yang bakal diduetkan bersama Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Anies Rasyid Baswedan menyatakan siap bertarung.

"Insya Allah kita siap bertarung secara supportif, secara fair. Insya Allah, kan nanti siapapun yang jadi kan sebetulnya kebaikan buat rakyat Jakarta kan. Jadi enggak ada masalah, kalau rakyat Jakarta percaya pada kami, ya tentu kami memimpin, ya kalau tidak percaya enggak ada masalah," kata Sohibul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

"Dalam pertandingan enggak usah takut ya kan, ya kita bertanding saja," tambahnya.

Sohibul pun memilih menunggu dan menghormati apapun keputusan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait peluang Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta.

"Ya kita tunggu saja, itu kan hak semua partai mencalonkan siapa pun jadi kita apresiasi menghormati saja dari KIM mau mengusulkan Ridwan Kamil, kita apresiasi saja. Kita tunggu nanti diperhelatannya," ujarnya.