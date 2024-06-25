Diduga Nyabu, Oknum ASN Kemenkumham Jalani Pemeriksaan

JAKARTA - Viral di media sosial oknum Aparat Sipil Negara (ASN) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diduga asyik pesta sabu di sebuah toilet. Nampak, perekam video mempertontonkan seroang pria dan wanita sedang asyik nyabu.

Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman membenarkan kalau orang yang diduga asyik nyabu merupakan pegawai di instansinya. Dia menyebut kalau peristiwa itu sebenarnya terjadi pada bulan lalu.

"Itu laporan sudah masuk beberapa bulan lalu dari masyarakat dan sudah langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan melalui pembentukan tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal," ujar Erif saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (25/6/2024).

Dirinya menyebut, saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap pegawai dalam video tersebut. "Jadi saat ini pegawai yang bersangkutan sedang dalam tahap pemeriksaan," katanya.

Sementara dalam video yang beredar nampak, seorang wanita memberikan alat sabu kepada pria berbaju hitam. Alat sabu tersebut berbentuk seperti huruf L.

BACA JUGA: Polisi Belum Bisa Periksa Pemeran Tuyul Rumah Hantu yang Dibakar Joki Tong Setan

(Arief Setyadi )