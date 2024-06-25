Kebakaran Melahap Rumah di Pasar Minggu, 6 Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Ampera Raya Gang Melati, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dilahap si jago merah pada Selasa (25/6/2024) malam.

"Kebakaran objek rumah tinggal," tulis laporan command center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Damkar menyebut situasi terkini kebakaran dalam proses pendinginan atau kuning. Sebanyak enam unit dan puluhan personel Damkar dikerahkan untuk memadamkan api belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

"Situasi kuning atau proses pendinginan. Pengerahan akhir 6 unit dan 20 personel," ujarnya.

(Arief Setyadi )