HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Evakuasi Minibus Jeblos ke Septic Tank di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |19:47 WIB
Damkar Evakuasi Minibus Jeblos ke Septic Tank di Depok
Petugas Damkar mengevakuasi mobil yang jeblos ke septic tank (Foto : Damkar Depok)
DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok turun tangan membantu proses evakuasi sebuah minibus yang terjeblos ke lubang septic tank rumah di Pancoran Mas, Depok, Selasa (25/6/2024).

Sebanyak dua orang berhasil diselamatkan dari peristiwa itu.

"Evakuasi mobil jeblos ke dalam septic tank," kata Kasi Penyelamatan DPKP, Tessy Haryati saat dikonfirmasi.

"Dua orang korban selamat," tambahnya.

Tessy menjelaskan kronologis berawal dari mobil yang sedang dipanaskan pemilik bernama Narto di garasi rumahnya yang tepat dibawahnya ada septic tank berukuran 3x3 meter dengan kedalaman 3 meter.

"Korban datang ke UPT Cipayung melaporkan bahwa mobil miliknya terjeblos masuk ke dalam septic tank saat kondisi mobil sedang dipanaskan," ujarnya.

