DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok turun tangan membantu proses evakuasi sebuah minibus yang terjeblos ke lubang septic tank rumah di Pancoran Mas, Depok, Selasa (25/6/2024).
Sebanyak dua orang berhasil diselamatkan dari peristiwa itu.
"Evakuasi mobil jeblos ke dalam septic tank," kata Kasi Penyelamatan DPKP, Tessy Haryati saat dikonfirmasi.
"Dua orang korban selamat," tambahnya.
Tessy menjelaskan kronologis berawal dari mobil yang sedang dipanaskan pemilik bernama Narto di garasi rumahnya yang tepat dibawahnya ada septic tank berukuran 3x3 meter dengan kedalaman 3 meter.
"Korban datang ke UPT Cipayung melaporkan bahwa mobil miliknya terjeblos masuk ke dalam septic tank saat kondisi mobil sedang dipanaskan," ujarnya.