Virgoun Jalani Rehabilitasi Narkoba di RSKO Cibubur

JAKARTA - Musikus Virgoun tiba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, untuk menjalani rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat menghadirkan Virgoun pada sesi konferensi pers.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, mobil yang membawa Virgoun tiba di RSKO sekitar pukul 18.13 WIB. Pria yang memasok narkoba ke Virgoun juga ikut ke RSKO.

Nampak pelantun lagu 'Surat Cinta untuk Starla' itu datang mengenakan masker dan pakaian berwarna hitam, dengan tangan diborgol. Tak sepatah katapun dilontarkan Virgoun ketika tiba.

Terlihat, selanjutnya Virgoun dan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengantar Virgoun menuju ruang rehabilitasi.

Sebelumnya, polisi mengungkap alasan musikus Virgoun mengonsumsi narkotika jenis sabu, untuk menurunkan berat badan. Virgoun ditangkap rekan perempuannya berinisal PA, Kamis 20 Juni 2024 dini hari, dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pindana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

"Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang beda-beda, VTP (Virgoun) yang bersangkutan mengonsumsi narkoba untuk menurunkan berat badan," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi saat konferensi pers di polres Jakarta Barat, Selasa 25 Juni 2024.