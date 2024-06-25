Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Virgoun Jalani Rehabilitasi Narkoba di RSKO Cibubur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |19:51 WIB
Virgoun Jalani Rehabilitasi Narkoba di RSKO Cibubur
Virgoun tiba di RSKO Cibubur (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

 

JAKARTA - Musikus Virgoun tiba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, untuk menjalani rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat menghadirkan Virgoun pada sesi konferensi pers.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, mobil yang membawa Virgoun tiba di RSKO sekitar pukul 18.13 WIB. Pria yang memasok narkoba ke Virgoun juga ikut ke RSKO.

Nampak pelantun lagu 'Surat Cinta untuk Starla' itu datang mengenakan masker dan pakaian berwarna hitam, dengan tangan diborgol. Tak sepatah katapun dilontarkan Virgoun ketika tiba.

Terlihat, selanjutnya Virgoun dan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengantar Virgoun menuju ruang rehabilitasi.

Sebelumnya, polisi mengungkap alasan musikus Virgoun mengonsumsi narkotika jenis sabu, untuk menurunkan berat badan. Virgoun ditangkap rekan perempuannya berinisal PA, Kamis 20 Juni 2024 dini hari, dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pindana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

"Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang beda-beda, VTP (Virgoun) yang bersangkutan mengonsumsi narkoba untuk menurunkan berat badan," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi saat konferensi pers di polres Jakarta Barat, Selasa 25 Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954/polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941/polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement