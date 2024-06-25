Pesepeda vs Ojol yang Ribut di Jalan Sudirman Jakpus Berakhir Damai

Pesepeda dan ojol ribut di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat (Foto: Tangkapan layar media sosial)

JAKARTA - Keributan antara pengemudi ojek online (ojol) dengan seorang remaja yang terjadi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat berakhir damai.

Kapolsek Tanah Abang, AKBP Aditya Simanggara mengatakan kedua belah pihak telah memutuskan untuk saling berdamai dan tidak akan melanjutkan perkara yang sebelumnya sempat memanas.

Sebagai informasi, keributan tersebut akibat remaja itu memalangkan sepedanya di jalur sepeda Jalan Sudirman, lantaran ingin pengguna sepeda motor untuk tertib lalu lintas dengan tidak melintas di jalur sepeda.

"Sudah damai, dari orangtua korban (si remaja) memutuskan untuk tidak melanjutkan perkaranya," ucap Aditya saat dihubungi, Selasa (25/6/2024).

"Keduanya sepakat damai dan tidak mempermasalahkan serta tidak mengulangi perbuatannya masing-masing," tambah Aditya.

Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang remaja berkelahi dengan seorang driver ojol di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa keributan anatara remaja pesepeda dengan driver ojol terjadi pada Jumat, 21 Juni 2024, malam.